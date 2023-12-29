Конотоп готується до можливої загрози: Навчальний заклад став укриттям

На Конотопській території, Сумська область, заклади навчального характеру набули статусу укриттів. На момент 29 грудня 2023 року вони працюватимуть лише у форматі укриттів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук міського голови Артема Семеніхіна.

“Навчальні заклади Конотопу сьогодні не працюватимуть у своєму звичайному режимі. Вони виконуватимуть функцію укриттів для українців. Це ж стосується чергових груп у дитсадках.”, – написав мер Конотопа.

Крім цього він зазначив, що укриття в закладах навчального напряму статус роботи активний цілодобово, тому всі цивільні особи можуть ними скористатися при виникненні необхідності в укритті під час активної фази повітряної тривоги.

Нагадаємо, що проблема укриттів залишається.