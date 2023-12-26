Прозора позиція: ЄС вніс поправки до санкцій, що спрощують імпорт металу

У 12-му пункті санкційних обмежень, який було прийнято у Європейському Союзі, є моменти позитивного характеру, які належать до української держави, повідомляє “Преса України“.

За словами чинного президента України Володимира Зеленського, збережено лазівку, яка дозволяє імпортувати до Європейського Союзу низку позицій металургії.

До списку цих позицій входить чавун. Він входитиме до цього списку до 30 березня 2024 року. За умови, що контракти було підписано до 19 грудня 2023 року.

“Окрім цього на жорстку позицію Європи щодо EUROFER, санкції, які мають набути чинності з квітня 2024 року, повинні починати поступово діяти якнайшвидше”, – заявив Каленков.

Австрія також підтримала санкційні обмеження.