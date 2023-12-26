Нові жертви: Громадянські постраждали під час обстрілу Збройних Сил Росії

Представники російської армії обстріляли прифронтові Очеретино, а також Нью-Йорк, що перебувають у Донецькій області. Результатом обстрілу стали жертви серед цивільного населення, повідомляє “Преса України” із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Донецька обласна прокуратура повідомила про те, що Очеретино та Нью-Йорк зазнали атак з боку Збройних Сил Російської Федерації.

“Сьогодні армія Росії завдала нового удару по Донецькій області. В результаті постраждали місцеві жителі. Використовувалися, як запевняє первинна експертиза, керовані авіаційні бомби”, – заявляють у прокуратурі.

Уточнюється, що постраждав чоловік віком у 62 роки, а також 68-річний чоловік та 64-річна жінка.

Це не перша атака Росії по Херсонській області.