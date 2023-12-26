Бойове екіпірування на 2024 рік: Україна готує нових мобілізованих бійців для служби

На території української держави вже збудовано плани щодо екіпірування нових мобілізованих бійців української армії. Їх хочуть закликати на несення служби у 2024 році, повідомляє “Преса України“.

Рустем Умеров повідомив, що Україна має плани на список мобілізованих на 2024 рік. Міністр отримав питання щодо грошей на екіпірування для бійців української армії.

“Ми все спланували на 2024 рік. Як уже було сказано головнокомандувачем. Далі, ми не плануємо входити до деталей. Ми поки не хочемо говорити про те, до чого ми прийшли і як це реалізовуватимемо”, – заявив Умеров.

До цього Володимир Зеленський заявив, що необхідно мобілізувати ще 450-500 тисяч осіб для боротьби проти Російської Федерації.

Нова хвиля мобілізації може торкнутися окупованих територій.