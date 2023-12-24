Приховані багатства: Оновлені підозри у корупції для колишнього депутата

Колишньому народному депутату, який виступав від імені фракції “Опозиційна платформа – За життя”, оновили висунуті раніше підозри. Її майно, придбане в обхід декларацій, виявилося набагато дорожчим, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро.

Національне антикорупційне бюро, а також САП повідомили про те, що майно Наталії Королевської виявилося дорожчим, ніж раніше було оцінено. Дані слідства показують, що це колишній народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Дві ділянки землі на території Київської області. Їхня сукупна площа дорівнює більш ніж 0,8 га. Також є майно біля Російської Федерації. Це житловий будинок, площа якого дорівнює 120, 1 кв. м, та земельна ділянка 1,13 га.

Нагадаємо, що це не перший народний депутат, який отримав звинувачення.