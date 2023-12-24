Інцидент у притулку: Обвал стелі у школі Києва під час повітряної тривоги

У притулку однієї зі шкіл столиці української держави під час повітряної тривоги обвалилася стеля, а також прорвало одну із труб, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук Тимура Ткаченка.

“Поки була активна повітряна тривога, діти цієї школи перебували в одному з укриттів. Відбувся обвал стелі, і через це одну із труб прорвало. На щастя, постраждалих немає. Школа була збудована у 1981 році. Ми вже проводимо процедуру встановлення деталей.” – Написав, Тимур Ткаченко.

Також, за словами політика, найближчим часом розпочне роботу слідчо-оперативна група, також планується проведення експертизи деталей події.

“Ми вже були у цьому укритті після того, як воно пройшло ремонт на небюджетні кошти, які виділив благодійний фонд. Ймовірно, потрібно бути ретельнішим у питаннях безпеки.”, – заявив Ткаченко.

Запоріжжя також потрапило під обстріл ЗС РФ.