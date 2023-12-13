Постачання військової техніки: Чехія видала ліцензії на 117 мільярдів крон

У чеській державі видали ліцензії для комерційного постачання техніки військового призначення на територію української держави. Загальна сума складає приблизно 117 мільярдів крон, повідомляє “Преса України” з посиланням на Radio Prague International.

Менше половини з розпочатих проектів підійшли до свого завершення. Загальна їхня вартість становить на даний момент приблизно 51,2 мільярда крон.

З початку повномасштабного військового вторгнення з боку Російської Федерації чеська держава постачала Україні військову техніку. Загальна вартість складає 6,2 мільярда крон, що еквівалентно 252,7 мільйонам доларів. З військової допомоги окремо відзначаються вертольоти, танки та бойові машини піхоти. Чехія планує розширити свою допомогу Україні.

Нагадаємо, що Чехія прийняла у себе безліч біженців.