Рішення ЦВК РФ: вибори президента на окупованих територіях України

Центральна виборча комісія Російської Федерації призвела до прийняття нової ухвали. Воно говорить про те, що вибори лідера країни у березні 2024 року відбуватимуться на захопленій території української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал ЦВК Російської Федерації.

ЦВК Росії попередила, що вибори в березні 2024 року відбуватимуться на тимчасово окупованих територіях України. Рішення було ухвалене нібито без заперечень із боку політиків.

“Всі сторони, які брали участь у консультації, висловили свою згоду в цьому питанні. Тому ми вважаємо за можливе проведення президентських виборів на території даних суб’єктів Російської Федерації”, – стверджується в заяві.

Українська ЦВК також розповіли про місцеві вибори.