Олександр Кубраков: 15 транспортних засобів пройшли через блокаду на кордоні

Провели блокування одного з пунктів пропуску, що знаходиться на кордоні української та польської держав. Блокування зазнав контрольно-пропускний пункт “Ягодин – Дорогуськ”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук віце-прем’єра розвитку громад.

Олександр Кубраков повідомив про те, що “Ягодин – Дорогуськ” був заблокований. Він заявляє, що весь процес блокади вже повністю завершений. Рух вантажівок повністю відновлено.

Він каже, що у напрямку української держави проїхало приблизно 15 транспортних засобів, які на даний момент на пункті пропуску.

“Так само 25 вантажівок проходять етап оформлення. Вони їхатиму до Польщі.”, – заявив політик.

Також він зробив нагадування про те, що блокування на КПП проходять більше місяця.

На кордоні між Україною та Польщею вже утворилися черги.