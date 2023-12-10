Лідери угорської держави використовують найпрестижніший у Європейському Союзі заклад навчального типу для того, щоб “виховувати” майбутніх винахідників. Проте для цього використовуються проросійські наративи, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg заявили про те, що угорський уряд почав користуватися статусом коледжу Матьяша Корвіна для того, щоб поширювати проросійські наративи. Угорщина заявляє, що таким чином “виховує” майбутніх винахідників.

Насамперед на лекції цього плану до цього коледжу запрошує угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Крім проросійських наративів, там же обмовляються наративи колишнього американського лідера Дональда Трампа.

Також Угорщина підтримувала заборону на українську сільгосппродукцію.