Другий ступінь п’єдесталу: Ольга Харлан виділяється сріблом в Орлеані

Українська шаблістка Ольга Харлан вирвалася у статус другого місця у Гран-прі в Орлеані, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал Національного олімпійського комітету української держави.

“Жодного турніру ще не пройшло без здобуття почесних нагород. Сьогодні на другому п’єдесталі стояла наша спортсменка Ольга Харлан”, – заявили в Національному олімпійському комітеті.

Так само повідомляється про те, що шаблістка єдина, хто зміг досягти конкурентного статусу проти її суперниць на їхньому полі. На п’єдесталі з нею стояли дві титуловані шаблістки з французької держави.

Українська спортсменка спромоглася досягти срібної медалі на Гран-прі в Орлеані, принісши українській державі ще одну медаль за ігри.

Україна вже здобувала у фехтуванні золоту медаль.