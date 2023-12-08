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П’ятниця, 8 Грудня

Ліквідація фонду ‘Слава Україні’: Казахстан піддався російському впливу

У Казахстані ухвалено рішення про ліквідацію реєстрації благодійного фонду "Слава Україні".
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

На території казахської держави було ухвалено рішення про те, щоб ліквідувати реєстрацію благодійного фонду “Слава Україні”. Його основним видом діяльності була гуманітарна допомога жертвам російської агресії, повідомляє “Преса України” з посиланням на КМБПЛ.

Казахські правозахисні органи повідомили про те, що російська сторона конфлікту могла докласти зусиль до того, щоб цей вердикт був прийнятий у суді.

“Вже через два тижні після того, як цей благодійний фонд було створено, Департамент юстицій області зрозумів, що погарячив. Або ж йому просто хтось дав щось зрозуміти”, – повідомили в бюро з прав людини.

Також зазначається, що цей фонд був зареєстрований Департаментом юстиції в Атирауській області.

Нагадаємо, що у Львові будуються будинки для переселенців.

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