Санкції стають бар’єром: Іран не готовий передавати ракети Росії

На даний момент передбачення передачі іранських ракет балістичного типу Російської Федерації неможливе. Тим не менш, сигнали про те, що це цілком можливо на даний момент немає, повідомляє “Преса України“.

Валерій Романенко повідомив, що іранська держава не показує зацікавленості у передачі своїх ракет балістичного класу Збройним Силам Російської Федерації.

“Ймовірно, один із важелів, які не дозволяють Ірану зробити це, є санкції, які вже наклали на нього західні країни. При спробі ескалації конфлікту вони можуть стати ще більш жорстокими щодо іранської держави”, – заявив Романенко.

Також він додав, що іранська держава не славиться багатством валюти, тому оплата відбувається складно.

Нагадаємо, що Путін брав участь у тестуванні 4 балістичних ракет.