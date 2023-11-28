Обмеження іранських ракет: руйнування без маневрів у повітрі

Іранські ракети балістичного типу, згідно з заявами, а також отриманими характеристиками мають великий руйнівний потенціал. Проте цей вид озброєння не здатний до маневрів у повітрі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ababil і Fateh-110.

Іранські балістичні ракети показали свій руйнівний потенціал, проте вони відрізняються від російських аналогів тим, що не здатні до маневрування в повітрі.

Незважаючи на цей недолік, цей вид озброєння неможливо збити без комплексів протиповітряної оборони Patriot і SAMP-T.

Фахівці також стверджують, що не можна недооцінювати це озброєння, оскільки воно продовжує бути великою загрозою для української держави.

Нагадаємо, що Іран раніше випадково знищив союзний корабель.