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Вівторок, 28 Листопада

Боротьба за ресурси: Америка стикається із викликом у підтримці України та Ізраїлю

США буде вкрай важко вжити нових заходів щодо надання підтримки у військовому, а також гуманітарному ключі.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Америці буде вкрай важко вжити нових заходів щодо надання підтримки у військовому, а також гуманітарному ключі. Насамперед ця ситуація пов’язана з тим, що зараз необхідно допомагати як Україні, так і Ізраїлю, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Видавництво Bloomberg повідомило про те, що Сполучені Штати Америки зазнають труднощів щодо підтримки української та ізраїльської держав.

“Конгрес вимагатиме внести зміни до списку законів, що допоможе кордону повернутися в стан, який був раніше”, – заявив Майк Тернер.

Також політик заявив, що це може включати обмеження на в’їзд осіб, які шукають притулку. Особливо це стосується тих, хто намагається перетнути американський кордон через Мексику.

Великобританія також розділилася у підтримці на Ізраїль.

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