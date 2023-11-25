Лідер Нідерландів: Результати виборів не вплинуть на відносини з Україною

На території Нідерландів добігли кінця вибори. За підсумковими результатами стало відомо, що партія “Партія свободи” здобула перемогу на політичних змаганнях, повідомляє “Преса України“.

“Якщо говорити про Нідерланди, прошу взяти до уваги те, що всі зараз можуть бути в шоці, тим не менш, це зайве. Я вважаю, що ми в добрих відносинах. Сьогодні статус наших відносин не змінюється, тому не варто впадати в шоковий стан”. зміна не повинна негативно позначатися на взаєминах між українською та нідерландською державами.”, – заявив лідер Володимир Зеленський.

Також чинний лідер української держави наголосив, що на даний момент варто зосередитися на проблемах усередині української держави.

Також повідомлялося, що “вибори” Росії не змінюватимуть статуси регіонів.