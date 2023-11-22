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Середа, 22 Листопада

Страх та виснаження: Чому Захід не надає Україні достатнього озброєння

Партнери передали Україні недостатню кількість озброєння.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Західні партнери передали українській державі недостатню кількість озброєння. На цю тему заявили дві головні причини. Одна з яких – страх перед Російською Федерацією, повідомляє “Преса України“.

Західні партнери бояться агресії з боку Російської Федерації при підвищенні підтримки української держави в плані озброєння.

“Перша причина недостатнього постачання української армії це страх перед ескалацією конфлікту. Цей страх є дуже давнім, особливо для США, в яких він з’явився з часів закінчення Холодної війни”, – зазначила Крісті Райк.

Друга причина, яку відзначила Райк, це виснаження західних партнерів. Це відбувається на тлі того, що війна проти Росії триває 21-й місяць.

На адміністрацію Білого дому тиснуть для отримання більшої кількості озброєння ЗСУ.

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