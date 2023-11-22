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Середа, 22 Листопада

Болгарія проти обходу санкцій: Заборона на російську нафту посилена

Болгарський уряд вступив у боротьбу проти обходу санкцій.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Уряд болгарської держави ухвалив рішення про те, щоб перешкодити Російській Федерації в обході санкційних обмежень. Це стосується ембарго на нафту та нафтопродукти Росії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство енергетики України.

Міністерство енергетики української держави провело переговори з болгарськими колегами, під час яких дізналися подальші плани країни-партнера щодо російської нафти.

“Болгарія прийняла рішення про необхідність проведення спеціалізованих запобіжних заходів спроб обходу санкційних обмежень на російську нафту. Варто уточнити, що припинення імпорту сирої нафти відбулося на півроку раніше, ніж це спочатку очікувалося.”, – заявили в міненергетики.

Канада навпаки відкриває двері для обходу санкцій.

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