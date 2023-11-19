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Неділя, 19 Листопада

Northrop Grumman Corp підтримає Україну: угоду про виробництво військової техніки у грудні

Польща готується до масштабного виробництва боєприпасів.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Польська держава домовляється про те, що буде розпочато виробництво масового масштабу. До нього входитимуть протитанкові бойові запаси. Допомагатиме Україні компанія зі США Northrop Grumman Corp, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Пшемислава Ковальчука.

“На даний момент нам відомо, що Northrop Grumman Corp погодилися на те, щоб допомагати українській державі у виробництві більшого обсягу бойових припасів. Ми вже готуємося до передачі технологій та співпраці з Northrop Grumman Corp.”, – заявив Ковальчук.

Також він додав, що угода з цією компанією буде підписана наприкінці грудня. Або на початку січня 2024 року. Тому Збройні Сили України зможуть сподіватися на озброєння у найближчій перспективі.

Борель також повідомляв про підтримку України.

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