Northrop Grumman Corp підтримає Україну: угоду про виробництво військової техніки у грудні

Польська держава домовляється про те, що буде розпочато виробництво масового масштабу. До нього входитимуть протитанкові бойові запаси. Допомагатиме Україні компанія зі США Northrop Grumman Corp, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Пшемислава Ковальчука.

“На даний момент нам відомо, що Northrop Grumman Corp погодилися на те, щоб допомагати українській державі у виробництві більшого обсягу бойових припасів. Ми вже готуємося до передачі технологій та співпраці з Northrop Grumman Corp.”, – заявив Ковальчук.

Також він додав, що угода з цією компанією буде підписана наприкінці грудня. Або на початку січня 2024 року. Тому Збройні Сили України зможуть сподіватися на озброєння у найближчій перспективі.

Борель також повідомляв про підтримку України.