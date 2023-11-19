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Неділя, 19 Листопада

Невдача SpaceX: Starship зазнав катастрофи над Мексиканською затокою

Starship SpaceX невдало залишив земну поверхню.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Корабель космічного напрямку Starship компанії SpaceX, який призначався для доставки астронавтів на Місяць, зазнав невдачі під час виконання обов’язків. Невдача трапилася за кілька перших хвилин після старту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Starship компанії SpaceX зазнав невдачі під час перших хвилин свого польоту. Він встиг піднятися на висоту приблизно 90 кілометрів над землею, і здійснив запланований політ у космос. Проте один із щаблів апарату вибухнув над Мексиканською затокою. Це сталося одразу після відділення від основної структури космічного апарату.

Так само зв’язок з космічним апаратом був раптово втрачений, після чого стало неможливо керувати космічним кораблем.

Раніше SpaceX здійснювали успішну стиковку з МКС.

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