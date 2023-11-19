Інтенсивні бої: ЗСУ знищили 500 солдатів на Таврійському напрямку

За останню добу Збройні сили України ліквідували приблизно 500 представників російської армії. Це сталося на Таврійському напрямі, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал “Таврія“.

“Таврія” заявила про те, що ЗСУ продовжують активну роботу проти російської армії. На Таврійському напрямку противник завдав 8 авіаційних ударів, 51 бойове зіткнення, а також 974 артилерійські обстріли.

“Наші військовослужбовці продовжують боротися за українську державу. Вони показують великі успіхи, які показують силу та волю української армії”, – заявили в “Таврії”.

Крім цього було підтверджено ліквідацію 19 одиниць військової техніки Збройних Сил Російської Федерації.

Раніше на Таврійському напрямку було виконано 1303 бойові завдання.