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Неділя, 19 Листопада

Артилерійська атака Росії: селище у Херсонському районі під обстрілом

Війська РФ знову атакували з використанням артилерії.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Війська Російської Федерації знову атакували з використанням артилерії. Атака пройшлася підприємством у селищі Велетенське у Херсонському районі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Херсонську ОВА.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про те, що ЗС РФ знову атакувала Україну з використанням артилерійських систем. Під удар потрапило селище Велетенське, через що було поранено людину.

Представника ОВА доповіли, що чоловік, який потрапив під атаку, має вік 56 років. Він зазнав травми вибухового характеру. Поранено грудну клітку чоловіка, а також його ноги. На даний момент він перебуває в хірургії і проходить процедуру лікування. Медичні експерти поки що не дають інформації про стан постраждалого херсонця.

Українська артилерія також активно працює на полі бою.

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