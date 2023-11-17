Закритий доступ: ЄС готує нові заходи проти російських коштовностей

Європейська комісія зробила пропозицію. Вона пропонує поставити заборону на імпорт алмазів із Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Reuters заявили про те, що Європейська комісія хоче посилити санкційні обмеження проти російської економіки. Це стосується заборони імпорту російських алмазів на територію Європейського Союзу.

Ця пропозиція обговорюється послами 27 урядів європейських держав. Воно так само закликає поставити заборону на купівлю, передачу, транзит російського дорогоцінного каміння. Ймовірно, такі посилення покликані зменшити ймовірність обходу санкцій.

До того ж, ця заборона поширюватиметься на непромислові природні, а також синтетичного пригоди алмази та ювелірні вироби на їх основі. Заборона розпочнеться з січня 2024 року.

Єврокомісія також негативно налаштована щодо блокад на кордоні з Польщею.