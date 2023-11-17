Очне проти заочного: Законопроект про відміну заочки не знайшов підтримки в Раді

У Раді не прийняли перспективи відмови від скасування заочного навчання. Профільний комітет виступив проти цієї ініціативи, повідомляє “Преса України” із посиланням на Телеграм канал “Слуга Народу“.

“Сьогодні під час проведення засідання Комітету з питань освіти знову було скасовано доповнення до закону України. Воно свідчило, що необхідно скасувати заочне навчання”, – заявила Юлія Гришна.

Також політик заявила, що це нововведення “досить дивне”, оскільки деякі українські діти та студенти не можуть мати можливості повноцінно ходити до навчального закладу. Також вона згадала періодичні повітряні тривоги, які так само порушують процедуру навчання на очному форматі.

Це вже не вперше коли цей законопроект намагалися запровадити, проте він не пройшов голосування.

“Слуги народу” раніше іронічно вітали Рябошапку з днем прокуратури.