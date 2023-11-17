Допомога постраждалим: Мінінтеграція реагує на випадки затримання українців

Дані, виведені 17 листопада 2023 року, показують, що 4337 українських цивільних були позбавлені волі російськими військовослужбовцями. Для українських громадян передбачено допомогу у фінансовій сфері, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство інтеграції.

Відомство розповіло про те, що вже проведено 8 засідань із піднятою темою позбавлення волі українських громадянських.

“За результатами цих засідань вже встановлено факт того, що українців позбавляли волі. Серед них було зафіксовано 3 574 представники української армії, а також 763 цивільних мешканців”, – сказано в заяві.

Представники правового сектору на даний момент порушують питання про оформлення фінансової підтримки постраждалим, а також покарання винних.

Міністерство інтеграції надало онлайн-юридичну допомогу українцям.