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П’ятниця, 17 Листопада

Допомога постраждалим: Мінінтеграція реагує на випадки затримання українців

Міністерство інтеграції відреагувало на позбавлення волі українців.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Дані, виведені 17 листопада 2023 року, показують, що 4337 українських цивільних були позбавлені волі російськими військовослужбовцями. Для українських громадян передбачено допомогу у фінансовій сфері, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство інтеграції.

Відомство розповіло про те, що вже проведено 8 засідань із піднятою темою позбавлення волі українських громадянських.

“За результатами цих засідань вже встановлено факт того, що українців позбавляли волі. Серед них було зафіксовано 3 574 представники української армії, а також 763 цивільних мешканців”, – сказано в заяві.

Представники правового сектору на даний момент порушують питання про оформлення фінансової підтримки постраждалим, а також покарання винних.

Міністерство інтеграції надало онлайн-юридичну допомогу українцям.

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