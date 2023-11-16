Загроза для України: ЗС РФ наближається до коксохімічного заводу

Збройні Сили Російської Федерації в ході наступу змогли просунутися до заводу коксохімічних продуктів в Авдіївці. Якщо його вдасться захопити, то постачання української армії буде дуже важко, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Міністерства оборони Великобританії.

Британське Міністерство оборони зафіксувало просування російської армії до Авдіївського коксохімічного заводу. Це є проблемною ситуацією для українських захисників.

Як відволікаючий маневр російська армія продовжує обстрілювати українські села, які прилягають до Авдіївки. Якщо завод вдасться захопити те постачання української армії стане скрутною процедурою, оскільки цей коксохімічний завод дуже важлива стратегічна одиниця.

Українські військові також активно просуваються під Бахмутом.