Допомога жінці: волонтер постраждала від атаки ЗС РФ у Чернігівській області

Жінка-волонтер потрапила під одну з атак Збройних сил Російської Федерації. Обстріл стався на Чернігівщині, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм В’ячеслава Чауса.

Збройні Сили Російської Федерації знову здійснили обстріл Чернігівської області. Внаслідок атаки з боку російських військових постраждала жінка, яка займається благодійною діяльністю. У момент удару вона везла підтримку продовольчого характеру до Новгород-Сіверського району.

Уламок снаряда, випущеного російською армією, пробив пасажирські двері в правій частині автомобіля, і потрапив у стегно водію. Поруч із нею нікого не було.

Вона самотужки дісталася найближчого блокпосту, де їй надали першу медичну допомогу представники української армії.

Раніше під обстріл потрапило Запоріжжя.