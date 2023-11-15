Урожайний рік: ціни на овочі в Україні продовжують падати

Овочі на ринку української держави продовжують зменшувати ціну. Інформація, передана фермерами, стверджує, що це завдяки великому врожаю в країні, повідомляє “Преса України” з посиланням на Держстат.

Державна статистика України показує, що у жовтні 2023 року ціни на овочі знову впали. Фермери, а також експерти, яких опитали кореспонденти, стверджують, що це завдяки багатому врожаю цього року.

Морква впала у ціні на 13,9%, буряки на 10,3%, на стільки ж картопля, капуста впала на 6,3%, а яблука на 8,7%.

Також є інформація про крупи, вона втратила 11% ціни, а яйця навпаки подорожчали. Вони набрали 10,3% попередньої суми. Розрахунок ціни на яйця проводився, спираючись на десяток одиниць.

Держстат уже розповідав про підвищення цін.