РФ посилює контроль: формування етнічних угруповань у Донецьку

Центр національного опору заявив про те, що Збройні Сили Російської Федерації продовжують формування етнічних кримінальних угруповань. Це їм необхідно для того, щоб контроль на тимчасово окупованих територіях став сильнішим, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

ЦНС заявили про продовження активності Збройних Сил Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. На півдні Донецької області продовжуються активні формування етнічних угруповань. На думку ЦНС, це ймовірно спроби посилення контролю на тимчасово захоплених територіях.

Такі особи перебувають під впливом Російської Федеральної служби безпеки, що зміцнюватиме позиції Росії на даний територіях.

Також ЗС РФ продовжують набори до лав армії на окупованих територіях.