Чинний лідер Сполучених Штатів Америки, а також президент Китаю збираються проводити зустріч. Ймовірно, місцем проведення цієї політичної зустрічі буде будівля резиденції Філолі, повідомляє “Преса України” з посиланням на South China Morning Post.

Видавництво South China Morning Post повідомило, що президент США готується до зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки. Зазначається, що Сі Цзіньпін також готується до цієї зустрічі. Місцем проведення переговорів між лідерами держав, ймовірно, стане резиденція Філолі. Вона розташована на території Каліфорнії, поряд із кордоном Сан-Франциско. Приблизно за 40 кілометрів від нього.

Це буде перша зустріч між лідерами Сполучених Штатів Америки та Китайської Народної Республіки. До цього вони зустрічалися лише на групових зборах.

В Україні також планувалися політичні зустрічі для миру.