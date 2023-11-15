Інцидент в Одесі: Чоловіка насильно заштовхали в авто через відмову брати повістку

На одеській території представники територіального центру комплектації, а також правоохоронці насильно заштовхали чоловіка в авто. Вони це пояснили “небажанням брати повістку”, повідомляє “Преса України”із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань висловило занепокоєння подією в Одесі, яка торкнулася представників ТЦК та правоохоронних органів. Вони насильно заштовхали чоловіка в автомобіль за “небажання брати повістку”.

Відео з цією подією почало поширюватися по мережі Інтернет, через що набуло масового характеру. Державне бюро розслідувань вже розпочало розслідування з цього приводу. Через подію вже порушено справу кримінального характеру про перевищення службових повноважень.

Під підозри також потрапив голова одеського ТЦК.