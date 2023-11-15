Актуально
Підписатися
Середа, 15 Листопада

Інцидент в Одесі: Чоловіка насильно заштовхали в авто через відмову брати повістку

В Одесі правоохоронці та представники ТЦК насильно затягли чоловіка в авто.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

На одеській території представники територіального центру комплектації, а також правоохоронці насильно заштовхали чоловіка в авто. Вони це пояснили “небажанням брати повістку”, повідомляє “Преса України”із посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань висловило занепокоєння подією в Одесі, яка торкнулася представників ТЦК та правоохоронних органів. Вони насильно заштовхали чоловіка в автомобіль за “небажання брати повістку”.

Відео з цією подією почало поширюватися по мережі Інтернет, через що набуло масового характеру. Державне бюро розслідувань вже розпочало розслідування з цього приводу. Через подію вже порушено справу кримінального характеру про перевищення службових повноважень.

Під підозри також потрапив голова одеського ТЦК.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.