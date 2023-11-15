Актуально
Підписатися
Середа, 15 Листопада

Атака російських військових: рятувальники у Херсоні атаковані після гасіння пожежі

Представника рятувальних спеціальних загонів потрапили під атаку з боку ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Представника рятувальних спеціальних загонів потрапили під атаку з боку Збройних сил Російської Федерації. Удар почався, коли рятувальники потрапили на локацію пожежі в передмісті Херсона, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДСНС України.

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальний загін у передмісті Херсона потрапив під атаку російських збройних сил. Атака почалася, коли вони ліквідували пожежу, яку викликала попередня атака з боку російської армії.

“Після прибуття на місце події, рятувальники потрапили під ще одну атаку російських військових. Вони були змушені кілька разів залишати місце пожежі, проте вони знову і знову поверталися до гасіння пожежі”, – заявили в ДСНС.

ДС НС уже ліквідували одну із пожеж в Івано-Франківську.

Post Views: 21

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.