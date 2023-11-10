Обладнання постраждало: РФ атакує українські енергетичні об’єкти

Збройні Сили Російської Федерації завдали атаки ще по одній українській теплоелектростанції. Експерти повідомили про те, що на території підприємства постраждало обладнання, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДПЕК.

ДТЕК заявили про те, що російська армія завдала нового удару українським територіям. Удар припав по ТЕС у прифронтовій зоні. Дані додані до заяви вказують, що з людей ніхто не постраждав через агресію з боку Збройних Сил Російської Федерації.

“Обладнання ж не може таким же похвалитися. Воно пошкоджено після того, як удар пройшовся по станції. Енергетики вже намагаються відновити звичайний режим роботи для всього обладнання. Вони докладають для цього всіх можливих зусиль”, – заявили в ДТЕК.

Російські атаки позбавили 4 галузі електроенергії.