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Середа, 8 Листопада

Міграційна політика стає предметом торгу в Сенаті США: що вимагають республіканці

Республіканці США хочуть ускладнити можливість міграції до Америки.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Група республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки висунула свої вимоги щодо зміни політики для мігрантів. Це стало умовою підтримки запиту на нову хвилю допомоги у фінансовій сфері Україні та Ізраїлю, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Wall Street Journal.

Видавництво The Wall Street Journal повідомили про те, що республіканці вимагають змін у міграційній політиці. Вони пропонують міграційній службі запровадити нововведення у подачі прохань. Вони хочуть ускладнити цей процес для мігрантів, бо вважають, що в нинішніх реаліях виграти справу занадто просто.

Республіканський сенатор додав, що ці нововведення відносяться до питань національної безпеки. Тому він просить розглянути питання щодо міграції найближчим часом.

Також республіканці висунули Трампа на Нобелівську премію.

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