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Середа, 8 Листопада

Фінляндія посилює санкції: конфіскація майна російського вченого

Фінляндія повідомила про конфіскацію майна одного з вчених РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Фінська держава повідомила про те, що конфіскували майно одного з вчених Російської Федерації. Ця людина також є бізнесменом, Борис Альошин, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yle.

Судовий пристав фінської держави провів процедуру конфіскації в Кіркконумі об’єктів нерухомості Альошина. Ймовірно, що це сталося, зокрема, з метою підтримки санкційних обмежень проти країни-агресора з боку світової спільноти.

Також у виданні сказано що конфіскацію здійснено у вересні, її ініціювало Міністерство закордонних справ Фінляндії. Вартість конфіскованих об’єктів на даний момент становить понад 2,5 мільйона євро.

Фінляндія підкреслила, що ця дія є повністю правомірною і узгодженою з правоохоронною системою.

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