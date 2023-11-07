Фінляндія посилює санкції: конфіскація майна російського вченого

Фінська держава повідомила про те, що конфіскували майно одного з вчених Російської Федерації. Ця людина також є бізнесменом, Борис Альошин, повідомляє “Преса України” з посиланням на Yle.

Судовий пристав фінської держави провів процедуру конфіскації в Кіркконумі об’єктів нерухомості Альошина. Ймовірно, що це сталося, зокрема, з метою підтримки санкційних обмежень проти країни-агресора з боку світової спільноти.

Також у виданні сказано що конфіскацію здійснено у вересні, її ініціювало Міністерство закордонних справ Фінляндії. Вартість конфіскованих об’єктів на даний момент становить понад 2,5 мільйона євро.

Фінляндія підкреслила, що ця дія є повністю правомірною і узгодженою з правоохоронною системою.

Раніше російський депутат втратив активи України.