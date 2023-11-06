Трагедія в Непалі: 157 людей загинули внаслідок землетрусу

Останні дані центру моніторингу природних катастроф показують, що сильний землетрус у Непалі вбив 157 людей, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Землетрус у Непалі вбив 105 людей на території Джаджаркота, і ще 52 особи загинули в Рукум-Вест. За даними отриманими фахівцями, вдалося зафіксувати епіцентр природного явища. Ним виявилося село Раміданда.

Внаслідок природного явища постраждали три міста, а також три села на території Джаджаркота. Населення цього міста становить 190 тисяч жителів.

Крім цього уповноважені особи висловлюють занепокоєння та побоювання можливими перспективами зростання кількості жертв надалі. Так само як і кількість поранених, яких зараз можуть бути сотні.

Еквадор також зазнав потужного землетрусу.