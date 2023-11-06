Михайло Подоляк: Україна та Польща мають знайти баланс у питанні вантажної блокади

Українська держава зобов’язана проводити переговори із Польщею. Ці переговори стосуються блокади вантажівок на кордоні, повідомляє “Преса України“.

“Незважаючи на те, що в економічній сфері у нас на даний момент є складнощі, ми повинні бути мудрі щодо цього. Ми повинні вести переговори, пояснювати позицію, яку ми займаємо, а також чому ми зацікавлені саме в нашому результаті”, – заявив Михайло. Подоляк.

Також політик додав, що українська держава сприймає сусіда як ключового транзитного партнера. Так як через кордон із Польщею проходить все необхідне.

“Ми повинні знайти той самий баланс, який дозволить дійти згоди, яка влаштує всіх”, – заявив радник керівника Офісу президента.

Польща залишила економічні коридори з Україною.