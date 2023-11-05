Під час того, як президентка Європейської комісії відвідала столицю української держави, відбулася передача шкільних автобусів. Ця передача мала урочистий характер, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт президента України.

Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Європейської Комісії. Після деяких розмов із Урсулою фон дер Ляєн відбулася подія урочистої передачі шкільних автобусів.

Цю компанію запустили ще восени 2022 року. Її організаторами були Урсула фон дер Ляєн, а також дружина чинного лідера української держави.

Повідомляється, що Європейська комісія провела закупівлю 100 одиниць автобусів для української держави. Це коштувало Єврокомісії 14 мільйонів євро. Крім цього, приватні компанії закупили ще 271 автобус.

Раніше Київ зробив непотрібні автобусні маршрути.