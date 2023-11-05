Актуально
Підписатися
Понеділок, 6 Листопада

Урочиста передача автобусів: Україна та ЄС зміцнюють освіту

Українська держава отримає підтримку у вигляді шкільних автобусів від Європи.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Під час того, як президентка Європейської комісії відвідала столицю української держави, відбулася передача шкільних автобусів. Ця передача мала урочистий характер, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт президента України.

Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Європейської Комісії. Після деяких розмов із Урсулою фон дер Ляєн відбулася подія урочистої передачі шкільних автобусів.

Цю компанію запустили ще восени 2022 року. Її організаторами були Урсула фон дер Ляєн, а також дружина чинного лідера української держави.

Повідомляється, що Європейська комісія провела закупівлю 100 одиниць автобусів для української держави. Це коштувало Єврокомісії 14 мільйонів євро. Крім цього, приватні компанії закупили ще 271 автобус.

Раніше Київ зробив непотрібні автобусні маршрути.

Post Views: 23

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.