Бойові дії у Бахмута: прикордонники знищили об’єкти ЗС Росії

Представники прикордонної служби української держави ліквідували кілька будівель ЗС РФ. Знищені цілі були під Бахмутом, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України.

“Неподалік Бахмута Збройні Сили Російської Федерації почали зводити споруди для оборони проти українських військовослужбовців. Вони планували завдяки їм тримати місцевість під своїм контролем”, – заявили у прикордонній службі.

Державна прикордонна служба додала, що для ліквідації цих будівель використовувалися гранатомети автоматичного типу стрілянини. Завдяки цьому озброєнню вдалося знищити щонайменше спостережну позицію із представником російської армії.

Прикордонні служби також контратакують по російських дронах.