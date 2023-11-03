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Неділя, 5 Листопада

Українська енергетика на межі: Борги та неповне фінансування викликають кризу

Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Український ринок електричної енергії в умовах боргів ланцюгового характеру набув дефіциту валюти. Він зараз становить 20 мільярдів гривень. Дефіцит викликаний переважно неповноцінною компетенцією “Енергоатому”, повідомляє “Преса України“.

Недостатня компетентність “Енергоатому”, а також не повне фінансування “Укренерго” викликало дефіцит валюти в енергетичному ринку української держави. Юрій Бойко висловився з цього приводу, сказавши, що структура боргів складна.

“Вона досить складна, проте сума, яка мала б можливість погасити всі борги складає на даний момент 20 мільярдів гривень”, – заявив Бойко.

Також він стверджує, що “Енергоатом” у питанні заборгованості покриває понад 80% різниці між ринковою та існуючою цінами.

Вже прогнозувався економічний безвихідь через борги.

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