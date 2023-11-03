Росія грає картою ХАМАСу: Україна попереджає про спотворення реальності

Російська держава спроможна використовувати дії організації ХАМАС на території Ізраїлю на свою користь. Влада Російської Федерації хоче таким чином відвернути світову спільноту від підтримки України, повідомляє “Преса України” з посиланням на Ynet.

Українська влада стурбована можливістю використовувати атаки ХАМАСу по Ізраїль у “самих збочених способах” з боку Російської Федерації.

“Досить смішно коли представник Російської Федерації говорить про мораль на адресу ізраїльської держави. Коли це стосується таких речей як людські права, а також міжнародні закони. Представник держави, яка була виключена з Ради ООН з прав людини, і розмірковує про мораль. Російська Федерація це остання країна, яка навчатиме нас.” – повідомив постійний представник Ізраїлю.

Ізраїль уже піднімає ставки у протистоянні ХАМАСу.