Мінімальна різниця: “Шахтар” перемагає “Динамо” у напруженому поєдинку

Донецька команда “Шахтар” обіграла київську команду “Динамо” із мінімальним відривом. Це сталося на старті 13 туру Прем’єр-ліги України, повідомляє “Преса України” з посиланням на результат поєдинку.

Дебют гри був за “гірниками”. Вони ігнорували спроби українського чемпіона організувати якомога складнішу ситуацію на полі гри. Це їм вдавалося завдяки злагодженій грі між членами команди.

Обидві команди насамперед показували свої результати у сфері захисту, а не нападу. Тому рахунок тримався стабільно довгий час. Під кінець першого тайму було завдано удару, який був близьким до голу, проте він потрапив поряд зі штангою.

Друга половина гри почалася з того, що Зубков став активнішим на полі. Він пробив штрафного, і на 53-й хвилині гри забив перший та останній гол у грі.

Раніше “Шахтар” виїжджав проти “Антверпена”.