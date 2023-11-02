Політик у бігах: Народний депутат ховається за кордоном перед судом

Ярослава Дубневича, одного з народних депутатів оголошено в міжнародний розшук. Цьому передувало звинувачення у заволодінні грошима, що належать залізничній компанії “Укрзалізниця”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Суспільне“.

Апеляційний суд столиці української держави оголосив у розшук одного із народних депутатів за підозри у привласненні грошей компанії. Оголошення було подано 2 листопада 2023 року. Адвокат обвинуваченого заявляє про те, що він перебуває на даний момент за межами України та проходить лікування. Тож він не прибув на судове засідання.

Прокурор висунув вимогу щодо зміни міри покарання для народного депутата. Суд ухвалив рішення про нове засідання 14 листопада 2023 року. Також цього депутата оголошено в розшук по всьому світу.

Депутата “ДНР” також піддали суду.