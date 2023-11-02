Еммануель Макрон у Казахстані: Похвала Токаєву за незалежність

Чинний лідер французької держави Еммануель Макрон прибув до казахської держави для зустрічі з колегою. Однією з тем для розмов була похвала Касима-Жомарта Токаєва, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Під час проведення зустрічі між лідерами Франції та Казахстану Макрон похвалив свого колегу за впевнену політичну позицію щодо Російської Федерації. Раніше він відмовив брати сторону Кремля у питаннях України.

Крім цього повідомлено, що дві країни планують довготривале партнерство на ґрунті добрих відносин між собою.

“Франція цінує ту дорогу, яку обрав Казахстан. Ви відмовилися від ролі васала для Російської Федерації і прагнете будувати збалансовані відносини зі світовою спільнотою”, – заявив Макрон.

Нагадаємо, що Казахстан уже посилив свою демократизацію.