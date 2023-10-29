Актуально
Підписатися
Неділя, 29 Жовтня

Тяжкість боргів: “Укренерго” можуть прийти в економічний глухий кут

"Зелені" заборгованості "Укренерго" можуть стати для компанії фатальними.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Заборгованість енергетичної компанії “Укренерго” перед “Гарантованим покупцем” щодо оплати екологічної електричної енергії зростає. Наразі він становить 32,2 мільярда гривень, про що свідчить інформація державного підприємства, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт підприємства.

З початку 2023 року заборгованості “Укренерго” в галузі “зеленої” енергетики збільшились у 2,5 раза.

Державне підприємство надало інформацію про те, що в умовах підвищення заборгованостей стає великою проблемою для “Укренерго”. Тому що вони оплачуються малими сумами.

Розрахункові показники також знаходяться на рівнях 52, 6% за 2022 рік – 55,3%.

Крім цього, “Укренерго” повідомили про те, що недофінансування компанії вона може увійти в економічний глухий кут.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.