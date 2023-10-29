Тяжкість боргів: “Укренерго” можуть прийти в економічний глухий кут

Заборгованість енергетичної компанії “Укренерго” перед “Гарантованим покупцем” щодо оплати екологічної електричної енергії зростає. Наразі він становить 32,2 мільярда гривень, про що свідчить інформація державного підприємства, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт підприємства.

З початку 2023 року заборгованості “Укренерго” в галузі “зеленої” енергетики збільшились у 2,5 раза.

Державне підприємство надало інформацію про те, що в умовах підвищення заборгованостей стає великою проблемою для “Укренерго”. Тому що вони оплачуються малими сумами.

Розрахункові показники також знаходяться на рівнях 52, 6% за 2022 рік – 55,3%.

Крім цього, “Укренерго” повідомили про те, що недофінансування компанії вона може увійти в економічний глухий кут.