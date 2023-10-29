Битва у ночі: Україна відбиває дроновий наступ Росії

Збройні Сили Російської Федерації провели нічну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів. Військова технологія потрапила під вогонь у відповідь української протиповітряної оборони. Цілі були знищені, повідомляє “Преса України” з посиланням на Фейсбук генерального штабу ЗСУ.

Генштаб Збройних Сил України повідомив про те, що російська армія атакувала Україну вночі, використовуючи для цього БПЛА “Шахед”.

“Сьогодні вночі армія Російської Федерації завдали ще однієї атаки по українській державі. Цього разу вони застосували 5 дронів ударного типу. Наші бійці протиповітряної оборони змогли збити всі цілі”, – повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Також повідомляється, що раніше ЗСУ попереджали про можливі атаки з використанням “Шахедів”.

До цього в Україні було випущено 35 “Шахедів”.