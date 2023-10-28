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Субота, 28 Жовтня

Таємне вербування: Колишні ‘Вагнерівці’ знаходять новий притулок у Росгвардії

Колишні "Вагнерівці" розпочали вербування за допомогою контрактів.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Колишні бойовики із приватної військової компанії “Вагнера” розпочали процедури вербування за допомогою контрактів. Вони намагаються знайти нову силу в особі найманих підрозділів Росгвардії, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Важливі історії“.

Інтернет-чати родичів бойовиків із ПВК Євгена Пригожина почали публікувати інформацію про вербування нових членів у “Вагнер”. Однак невдовзі ця інформація почала видалятися з інтернет-ресурсів. Адміністратор одного з таких чатів повідомив пресу про те, що опублікована посада була спочатку помилковою.

Пост повідомляв про те, що в лавах Росгвардії почалися процеси вербування бойовиків, які раніше не брали активної участі у повномасштабному вторгненні в українську державу. Їх запрошують служити до ПВК “Вагнера”.

“Вагнер” нарощує сили також завдяки Білорусі.

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