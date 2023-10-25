Жорстокий напад на сержанта: тяжкі поранення та крадіжка у Чорноморську.

На території Одеської області у Чорноморську невідомі люди скоїли напад на сержанта армії української держави. Чоловік у формі отримав у результаті битви поранення серйозного ступеня важкості, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Думська“.

Видання “Думська” повідомляє, що в результаті нападу на українського військового п’ятьма невідомими особами завдано серйозних каліцтв. Серед них вважається перелом шиї, а також набряк мозку.

Випадок стався на території близької до магазину Верже на Лазурній вулиці Чорноморська.

Крім атаки, нападники на військового відібрали у нього банківські картки, телефон, а також військовий квиток. Лікування сержант почав отримувати після того, як його помітили перехожі цивільні особи.

Раніше напад з боку прихильників обвинуваченого у вбивстві зазнали журналісти.