Актуально
Підписатися
П’ятниця, 27 Жовтня

Жорстокий напад на сержанта: тяжкі поранення та крадіжка у Чорноморську.

На Одещині невідомі люди напали на сержанта армії України.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

На території Одеської області у Чорноморську невідомі люди скоїли напад на сержанта армії української держави. Чоловік у формі отримав у результаті битви поранення серйозного ступеня важкості, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Думська“.

Видання “Думська” повідомляє, що в результаті нападу на українського військового п’ятьма невідомими особами завдано серйозних каліцтв. Серед них вважається перелом шиї, а також набряк мозку.

Випадок стався на території близької до магазину Верже на Лазурній вулиці Чорноморська.

Крім атаки, нападники на військового відібрали у нього банківські картки, телефон, а також військовий квиток. Лікування сержант почав отримувати після того, як його помітили перехожі цивільні особи.

Раніше напад з боку прихильників обвинуваченого у вбивстві зазнали журналісти.

Post Views: 63

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.