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П’ятниця, 27 Жовтня

Олександр Трофимець вимагає скасування цінових обмежень: як прайс-кепи заважають економіці

Україна має взяти економічний курс на відміну цінових обмежень на електроенергію.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Українська держава має взяти економічний курс на відміну цінових обмежень на електричну енергію. В іншому випадку країна не матиме в собі енергетичного ринку в принципі, повідомляє “Преса України“.

“Вже було введено рішення з боку українських політиків про те, щоб електроенергія мала свою цінову стелю. Це рішення абсолютно неправове. Якщо говорити ще далі, то це рішення може погано позначитися на всій державі. Так як Україна може втратити будь-який ринок електроенергії.”, – заявляє Олександр Трохимець.

Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України також заявив про те, що рішення прайс-кепів спочатку планувалося як тимчасовий захід, так як у ньому була необхідність, якої на даний момент за його словами немає.

Нагадаємо, що українська енергетика зміцнюється до зими.

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