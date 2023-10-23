Співпраця в галузі оборони: Україна та США провели ключові переговори

Міністр оборони української держави провів нові переговори із лідером американської оборонної організації. Ллойд Остін прийняв запрошення на розмову з Рустемом Умеровим, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Умерова.

“Я вже провів інформування свого колеги зі Сполучених Штатів Америки. Він отримав вичерпну інформацію з приводу актуальної ситуації на полі бою. Я також подякував Америці та її керівництву за те, що надають підтримку нашій українській державі. В першу чергу за системи ATACMS. Ці системи мають великий вплив на ситуацію на полі бою.”, – заявив міністр оборони України.

Цього тижня ЗСУ вже використовували ATACMS для успішного ракетного удару по ЗС РФ.

Раніше Міністр оборони України обговорював спільні плани зі США.