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П’ятниця, 27 Жовтня

Співпраця в галузі оборони: Україна та США провели ключові переговори

Міноборони України провів нові переговори із лідером американської оборонної організації.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Міністр оборони української держави провів нові переговори із лідером американської оборонної організації. Ллойд Остін прийняв запрошення на розмову з Рустемом Умеровим, повідомляє “Преса України” з посиланням на Твіттер Умерова.

“Я вже провів інформування свого колеги зі Сполучених Штатів Америки. Він отримав вичерпну інформацію з приводу актуальної ситуації на полі бою. Я також подякував Америці та її керівництву за те, що надають підтримку нашій українській державі. В першу чергу за системи ATACMS. Ці системи мають великий вплив на ситуацію на полі бою.”, – заявив міністр оборони України.

Цього тижня ЗСУ вже використовували ATACMS для успішного ракетного удару по ЗС РФ.

Раніше Міністр оборони України обговорював спільні плани зі США.

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